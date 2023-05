Il giocatore del Milan Junior Messias ha parlato della semifinale di Champions dopo l’incontro con la Lazio

Ai microfoni di Sky Sport, Junior Messias scalda i motori per l’imminente euroderby della semifinale di Champions League contro l’Inter:

EURODERBY- «Derby? Siamo contentissimi di giocare una semifinale di Champions League. Ma nessuno si ricorda chi le ha giocate, ma ci si ricorda di chi va in finale. È quello che vogliamo fare, siamo arrivati alla semifinale e dobbiamo pensare a vincere. Ultimi derby persi? All’andata abbiamo vinto e abbiamo giocato meglio di loro, negli ultimi due ci hanno preso in un momento in cui non eravamo noi. Adesso è diverso».

