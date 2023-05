Alessandro Michieletto, pallavolista e noto tifoso nerazzurro, ha detto la sua sulla finale di Champions tra Inter e City

Intervistato da Itasportpress.it, Alessandro Michieletto parla della finale di Champions League che vedrà coinvolta l’Inter, sua squadra del cuore, e il Manchester City:

INTER-CITY– «Giocatori decisivi in finale? Io vado controcorrente e punto su Barella più che indicare come fanno molti Lukaku o Lautaro che sono i nostri corazzieri ma la grinta del centrocampista e le sue caratteristiche tecniche in finale possono essere decisive. Attenzione però che essendo gare secche anche un episodio fortunato può risultare decisivo. In attesa del 10 giugno io mi godo che la mia squadra del cuore sia in finale dopo aver eliminato il Milan»

L’articolo Michieletto: «Uomo chiave in Inter-City? Vado controcorrente e dico…» proviene da Inter News 24.

