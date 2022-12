Le parole di Miroslav, il figlio di Mihajlovic: «Sei e sempre sarai il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione di vita»

Giocatore e allenatore, ma soprattutto uomo, marito e padre. In queste terribili ore, i messaggi più dolorosi sono quelli dei familiari di Mihajlovic, come quello del figlio Miroslav che – su Instagram – ricorda Sinisa così:

«Caro papà, grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Sei e sempre sarai il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione di vita, in questo momento così difficile farò esattamente come mi hai insegnato te, non mollerò di un centimetro con coraggio e forza, e cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perché so che da lassù mi guarderai e mi darai forza come hai sempre fatto. Ti amo».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM

L’articolo Mihajlovic, il ricordo del figlio Miroslav: «Grazie per quello che mi hai insegnato» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG