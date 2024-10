Il Milan di Cardinale cresce sempre di più. I dati sono ufficiali e i numeri certificano il lavoro eccellente dell’attuale proprietà. Nell’ambito del calcio professionistico, il bilancio annuale di una squadra rivela molto più dell’andamento finanziario: parla di strategie, di ambizioni, e talvolta, di un futuro luminoso che si prospetta all’orizzonte. È il caso del Milan, storica compagine del campionato italiano, che nelle ultime settimane sta vivendo un duplice momento di successo, sia sotto l’aspetto sportivo che finanziario. Con tre vittorie consecutive in campionato e un bilancio annuale più che positivo, il club lombardo dimostra di essere in piena forma, pronta a raccogliere nuove sfide. Una serie di vittorie sul campo Il Milan, guidato dall’allenatore Paulo Fonseca, ha incatenato tre significative vittorie in Serie A, battendo consecutivamente Venezia, Inter e Lecce. Questa sequenza di successi ha consentito ai rossoneri di guadagnarsi, seppur momentaneamente, la vetta della classifica del campionato italiano. […]

