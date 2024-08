Si complica la trattativa tra Roma e Milan per Abraham. Due fattori in particolare potrebbero far naufragare tutto. Il punto sulla trattativa.

Nel vibrante panorama del calciomercato, le voci si inseguono e le strategie si affinano in vista della nuova stagione. Tra i nomi che catalizzano l’attenzione c’è senza dubbio quello di Tammy Abraham, attaccante inglese le cui prestazioni hanno suscitato l’interesse di club prestigiosi, primi fra tutti il Milan. La dinamica del trasferimento però si presenta complessa, tra ambizioni sportive e valutazioni economiche.

La situazione di Abraham al Milan

Il Milan, alla ricerca di nuove energie offensive, ha posato gli occhi su Tammy Abraham, centravanti della Roma e già noto per le sue esperienze con Chelsea e Aston Villa. L’interesse da parte dell’allenatore Paulo Fonseca è marcato, evidenziando una volontà last minute di portare l’attaccante inglese a indossare la maglia rossonera. Tuttavia, l’affare si scontra con alcuni ostacoli significativi. Il primo nodo riguarda la rosa del Milan, specificamente la presenza di Luka Jovic. L’attaccante serbo, recentemente in luce per le prestazioni convincenti nei test amichevoli, non sembra intenzionato a lasciare il club, complicando così la possibile inclusione di Abraham. La determinazione di Jovic a rimanere è sottolineata dalla conquista della maglia numero 9, simbolo dell’attaccante di punta.

Luka Jovic

La posizione della Roma

La situazione contrattuale di Abraham con la Roma introduce ulteriori sfaccettature nell’equazione. Dopo un periodo di inattività dovuto a un infortunio, il Milan propenderebbe per un approccio cautelativo, prediligendo una formula di trasferimento che offra un’opzione di riscatto dopo un iniziale periodo di prestito. Tuttavia, la Roma, avendo effettuato ingenti investimenti nel proprio attacco – tra cui l’acquisto di giocatori del calibro di Enzo Le Fée, Matías Soulé e Artem Dovbyk – è in cerca di liquidità e considera il cartellino di Abraham come un’opportunità per rinfoltire le proprie casse. Di conseguenza, il club capitolino è orientato a monetizzare la sua partenza, con una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Interessi competitivi e futuro incerto

Mentre il Milan riflette sul da farsi, il West Ham emerge come un potenziale concorrente per l’acquisto di Abraham. Gli Hammers, freschi dell’ingaggio di Niclas Füllkrug dal Borussia Dortmund, sono alla ricerca di un ulteriore rinforzo offensivo e hanno mostrato un interesse concreto per l’attaccante inglese. Anche in questo caso, la Roma si mostra aperta alla trattativa, sperando in un’offerta che soddisfi le proprie richieste economiche. A dimostrazione dell’alta competizione sul mercato, anche Everton e Bournemouth sono stati accostati al giocatore, aggiungendo ulteriori variabili a un contesto già di per sé complesso.

In conclusione, il futuro professionale di Tammy Abraham rimane avvolto nell’incertezza, con il Milan che si trova a dover bilanciare le proprie esigenze sportive e finanziarie. La potenziale partenza di Abraham dalla Roma rappresenta una vicenda segnata da una rete di interessenze, ambizioni e strategie che caratterizzano il sempre affascinante mondo del calciomercato.

