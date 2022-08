Yacine Adli assente all’allenamento del Milan di oggi in vista del match con il Bologna. Svelato il motivo ufficiale

Yacine Adli non ha preso parte all’allenamento di oggi in casa Milan. Il giocatore si è assentato dalla seduta odierna in vista del Bologna.

Stando a quanto svelato da Sky Sport, il centrocampista è infatti tornato a casa per assistere alla nascita di sua figlia, secondogenita. Farà rientro a Milano nelle prossime ore.

L’articolo Milan, Adli assente all’allenamento per un permesso speciale: il motivo proviene da Calcio News 24.

