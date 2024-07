I rossoneri hanno deciso come regolarsi per quel che riguarda le negoziazioni per i prolungamenti dei due transalpini.

La settimana inizia con nuovi scenari in casa Milan per quanto riguarda i rinnovi dei contratti dei suoi giocatori più influenti. La questione, ampiamente discussa e analizzata dalla Gazzetta dello Sport, riguarda in particolare i francesi Theo Hernandez e Mike Maignan, le cui permanenze sono considerate fondamentali per il proseguo del progetto. Entrambi legati al Milan fino al 2026, sembrano al centro di un disegno ben preciso da parte della dirigenza, che, nonostante le voci di mercato, pare intenzionata a confermarli.

Mike Maignan

Gli aggiornamenti

Zlatan Ibrahimovic ha recentemente ribadito quanto Theo Hernandez, Mike Maignan, e Rafael Leao rappresentino pilastri inamovibili per il club. Ma nonostante ciò emerge che non ci sono stati dialoghi tra la dirigenza e l’entourage del terzino da circa 2 mesi. Una situazione simile caratterizza i rapporti col portiere, sebbene in entrambi i casi siano previsti nuovi contatti dopo la chiusura del mercato. I rossoneri sanno che dovranno alzare di molto i loro attuali stipendi se vorranno far sì che accettino di continuare ad indossare la maglia del Milan.

Il capitano

A differenza di quanto si potrebbe pensare, i rinnovi di Hernandez e Maignan non sono gli unici in cantiere. Il capitano Davide Calabria, vedrà il proprio contratto scadere al termine della stagione ma il Milan appare determinato a non perdere nemmeno lui e ci si attende che i contatti con il giocatore vengano riallacciati presto.

