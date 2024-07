I piani dei dirigenti rossoneri sul mercato potrebbero cambiare per via di una sorpresa positiva proveniente da Milanello.

Da tempo si dice che il Milan voglia rinforzare la fascia destra della difesa con un nuovo acquisto: si spiegano così le voci riguardanti l’interesse per Emerson Royal.

Cambio di piani a Milanello

Pierre Kalulu sta dimostrando nelle prime sedute di allenamento a Milanello di possedere le capacità e le qualità necessarie per convincere Paulo Fonseca riguardo il suo ruolo di terzino destro. Secondo SportMediaset le ottime prestazioni del francese starebbero spingendo il club a rivedere le sue strategie di mercato. Inizialmente alla ricerca di un terzino destro, il Milan ha deciso di spostare la propria attenzione verso l’innesto di un nuovo difensore centrale, data la crescente fiducia nei confronti delle potenzialità di Kalulu. Il francese era stato preso come terzino ma si è disimpegnato ottimamente nel ruolo di centrale nella stagione che si chiuse con la conquista del diciannovesimo Scudetto.

Pierre Kalulu

L’obiettivo

Il Milan ha individuato in Strahinja Pavlovic, attuale difensore del Salisburgo, il proprio obiettivo principale per rinforzare il reparto difensivo. Il club e il calciatore hanno già trovato un’intesa di massima riguardante il contratto, che prevederebbe un ingaggio di 1,5 milioni di euro a stagione fino al 2027. Tuttavia, l’affare non si presenta privo di ostacoli. Il Salisburgo, valuta il cartellino di Pavlovic 30 milioni di euro, una cifra considerevolmente superiore rispetto ai 20-22 milioni che il Milan sarebbe disposto a spendere per assicurarsi le prestazioni del difensore.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG