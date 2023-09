Milan alla ricerca dei gol perduti: i pochi segnali di Giroud e Leao. Il francese deve riposare, mentre il portoghese deve ritrovarsi

La prima sfida di Champions League contro il Newcastle ha detto molto su questo Milan: il «gol smarrito», scrive La Gazzetta dello Sport. Venticinque tiri in porta e nessun gol per la formazione rossonera, in un San Siro scontento per questo. Se i nuovi devono ancora essere del tutto incisivi (Pulisic ha avuto più tempo in campo di Chukwueze), faticano a rispondere presente i due veterani: Olivier Giroud e Rafael Leao.

Entrambi hanno avuto occasioni ghiotte nel match di Champions. La rovesciata del francese e quel colpo di tacco del portoghese che non sono diventati gol, ma rimpianti. Il centroavanti, in virtù dei 37 anni, dovrà riposare. A Leao, invece, Pioli chiede di più. Ad ora si è accesso con delle fiammate: il gol al derby, giocato male come il resto della squadra, l’occasione contro il Newcastle. Gli si chiede più voglia, lui che dovrebbe essere il trascinatore. Il Milan cerca ancora il gol, ma non l’ha ancora trovato.

