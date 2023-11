Milan, annunciata l’apertura di “Casa Milan Dubai”: il comunicato del club rossonero e tutti i dettagli a riguardo

Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha reso noto di aver inaugurato una nuova “Casa Milan Dubai“. Di seguito il comunicato del club rossonero e tutti i dettagli.

COMUNICATO – AC Milan è orgoglioso di annunciare l’apertura di Casa Milan Dubai, la nuova casa dei rossoneri in Medio Oriente. Si tratta di una importante tappa nella strategia di espansione globale del Club, che testimonia una nuova fase di crescita di AC Milan sotto la leadership di RedBird Capital.

Casa Milan Dubai rafforza l’impegno di AC Milan negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il Medio Oriente e permetterà al Club di stabilire una connessione profonda con i principali stakeholder regionali, dalle istituzioni ai partner esistenti, tra cui Emirates (Principal Partner e partner dal 2007) e SIRO (Official Hotel Partner). Il nuovo ufficio a Dubai rende i rossoneri la prima società calcistica italiana ad aprire un ufficio nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa), e aiuterà inoltre il Club a rafforzare il rapporto con la fanbase locale (oltre 35 milioni di tifosi nell’intera area MEA – Medio Oriente e Africa – fanno di AC Milan il Club italiano più seguito della regione), costruire ponti con la comunità locale e coltivare nuovi rapporti in questo mercato strategico.

Ubicata in posizione strategica al 31° piano del moderno ICD Brookfield Place, nel cuore del Dubai International Financial Center, Casa Milan Dubai fungerà da hub per tutte le attività e iniziative del Club in Medio Oriente, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di un mercato sempre più consapevole della propria importanza a livello globale. La location strategica pone AC Milan al centro della vibrante community di Dubai, tra uffici corporate, gallerie d’arte, ristoranti eleganti, negozi di lusso e centri wellness.

Attraverso l’espansione della propria presenza in Medio Oriente, AC Milan mira a consolidare ulteriormente la sua posizione in una regione in cui il calcio sta vivendo una crescita significativa, con l’obiettivo di contribuire a lungo termine allo sviluppo dello sport.

A conferma di ciò, AC Milan continuerà a investire nella prossima generazione di tifosi e giocatori in Medio Oriente, espandendo il programma delle AC Milan Academy nella regione. Negli ultimi 15 anni, il Club ha gestito con orgoglio l’AC Milan Academy Kuwait, la più longeva nella storia della società, capace di coinvolgere nei suoi programmi oltre 5.000 bambine e bambini, a testimonianza dell’impegno costante di AC Milan nel promuovere i talenti, nel formare giovani atleti e nel rafforzare il legame con l’appassionata fanbase presente in Medio Oriente.

Giorgio Furlani, CEO di AC Milan, ha commentato a margine dell’annuncio: “Casa Milan Dubai rappresenta il nostro impegno per una crescita globale e la nostra ferma convinzione nel potenziale del mercato in Medio Oriente. Questo nuovo ufficio non è semplicemente un luogo fisico, ma una concreta dimostrazione dell’ambizione di AC Milan di formare una nuova comunità calcistica più forte e globale, che connetta cuori e menti in tutto il mondo. Allo stesso tempo, Casa Milan Dubai fungerà da casa per il Club lontano da Milano, un edificio nel quale i nostri valori e la nostra passione per il calcio continueranno a prosperare.”

“Con il nostro nuovo ufficio a Dubai, siamo orgogliosi di rafforzare la nostra presenza in una regione chiave per il Club e di continuare a consolidare il nostro rapporto con i nostri partner, tra cui Emirates, che è al nostro fianco da 15 anni, rendendo la nostra partnership una delle più riconoscibili, rispettate e longeve del calcio mondiale”.

Per promuovere l’apertura di Casa Milan Dubai, il Club ha collaborato con Nāyla al-Khāja, pluripremiata sceneggiatrice, regista e produttrice emiratina. La collaborazione, tra creatività e innovazione, ha unito un iconico club calcistico e la celebre regista degli Emirati: ne è nato un video coinvolgente che trascende i confini e che dipinge AC Milan quale è, un Club moderno, dai forti valori e dall’appeal internazionale, situato nel punto in cui si intersecano sport, entertainment, lifestyle e fashion.

Con i suoi 123 anni di storia e una fanbase globale di oltre 500 milioni di tifosi, l’inaugurazione di Casa Milan Dubai rappresenta un momento chiave nella nuova fase di sviluppo di AC Milan sotto la leadership di RedBird Capital. Essa prevede un maggiore impegno del Club oltre i confini puramente calcistici e lo sviluppo di un brand forte e globale. Un’evoluzione già in atto e che è stata riconosciuta anche da Brand Finance, che ha indicato in quello di AC Milan il brand con la crescita maggiore e più rapida nel mondo del calcio, a conferma della costante ricerca di eccellenza da parte del Club sia in campo sia fuori dal campo.

The post Milan, annunciata l’apertura di “Casa Milan Dubai”: il comunicato del club appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG