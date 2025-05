Una bomba sconvolge il campionato italiano: improvvisa penalizzazione in classifica e cambiano tutti i verdetti

Una vera e propria bomba sul calcio italiano, l’ennesimo scandalo che rischia di lasciare un segno profondo sul campionato che sta per terminare e anche su quello del prossimo anno.

Si aspetta la sentenza ufficiale del Tribunale Federale Nazionale, ma i verdetti di tutto il campionato potrebbero essere riscritti totalmente, portando la Figc ad attendere prima di definire il quadro. È assurdo quanto sta accadendo in Serie B dove il Brescia è con un piede e mezzo in Serie C: sembrerebbe, infatti, scontata la penalizzazione di quattro punti in classifica per un’irregolarità nei pagamenti di stipendi e contributi relativi alla scadenza del mese di febbraio.

Nel dettaglio, la società di Massimo Cellino avrebbe corrisposto la parte relativa alle tasse con crediti d’imposta che si sono rivelati inesistenti. Così è partito il lungo procedimento che ha portato all’avviso di conclusione delle indagini arrivato ieri. Tutto ha avuto inizio con le verifiche che la Covisoc ha richiesto all’Agenzia delle Entrate a febbraio: la risposta è arrivata soltanto il 16 maggio. Il giorno dopo gli atti sono finiti sul tavolo della Procura Figc e il 18 è arrivata la comunicazione di conclusione delle indagini che ha portato la Lega Serie B ad agire.

Serie B, Brescia penalizzato: cosa succede ora

È stato quindi rinviato a data da destinarsi il playout tra Frosinone e Salernitana, mentre la classifica è ora sub-judice e potrebbe essere totalmente stravolta. Dovesse arrivare la penalizzazione di quattro punti, ecco che a retrocedere sarebbe il Brescia, mentre il Frosinone sarebbe salvo. La Salernitana guadagnerebbe una posizione e giocherebbe lo spareggio salvezza contro la Sampdoria (attualmente retrocessa), potendo giocare la seconda gara in casa.

Il tutto se il Tribunale Federale Nazionale confermasse nei prossimi giorni la penalizzazione, cosa che viene data per scontata da più parti. Ma la sentenza di condanna per il Brescia potrebbe essere soltanto l’inizio di una lunga estate da vivere nelle aule del tribunale sportivo. Se le motivazioni fossero solide, la data dello spareggio potrebbe essere decisa subito senza aspettare tutti i gradi di giudizio.

Altrimenti potrebbero essere necessario attendere anche l’appello prima di chiudere questa stagione. Il tutto senza considerare che il Brescia potrebbe aver commesso la stessa irregolarità anche per le scadenze di aprile. Fosse così, l’eventuale penalizzazione andrebbe scontata nel prossimo campionato che potrebbe vedere le Rondinelle giocare in Serie C.