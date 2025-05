L’Inter potrebbe dire addio al grande colpo: la clausola è un ostacolo per i nerazzurri, ora il Napoli può davvero inserirsi per il bomber.

Oltre alla grande sfida sul campo, con gli ultimi 180′ che decreteranno chi vincerà lo scudetto 2025, Napoli e Inter sono pronte a scontrarsi anche sul mercato. I partenopei vogliono mettere a segno dei colpi importanti anche per provare a convincere Antonio Conte a rimanere alla guida della squadra (i rumors su un ritorno alla Juve sono sempre più forti); i nerazzurri, dal canto loro, vogliono regalare a Simone Inzaghi una rosa ancora più competitiva per provare a vincere tutto il prossimo anno.

L’Inter sfrutterà il calciomercato estivo per intervenire soprattutto in attacco. Lautaro Martinez e Marcus Thuram danno enormi garanzie ma lo stesso non si può dire di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic: il club di Viale della Liberazione è alla ricerca di almeno un bomber all’altezza della coppia d’attacco titolare.

Tra i tanti giocatori finiti nel mirino di Marotta e Ausilio per rinforzare il reparto offensivo c’è anche Jonathan David. L’attaccante canadese non rinnoverà il suo contratto con il Lille in scadenza il 30 giugno prossimo: dopo cinque stagioni e più di cento gol con i ‘Mastini’ l’ex Gent comincerà una nuova avventura altrove, come ha confermato lui stesso in un post sul suo profilo Instagram.

La clausola blocca l’Inter: assalto Napoli

“Volevo annunciarvelo io: qui ho passato cinque stagioni magnifiche – le parole di David – Non sempre è stato facile, ma spero di avervi fatto felici con i miei gol, il titolo di campione di Francia e la Supercoppa“. L’Inter è in prima fila per accaparrarsi il bomber canadese: Marotta è sempre molto attento ai parametri zero e si è già mosso per provare a chiudere il prima possibile l’affare con l’entourage del giocatore.

Tuttavia l’ingaggio dell’attaccante non è così banale: gli agenti di David hanno già fatto sapere che la richiesta è di 5 milioni di euro netti all’anno. Un esborso che farebbe storcere non poco il naso a Oaktree: la proprietà ha infatti ribadito che un sacrificio è possibile ma solo se si tratta di giocatori giovani dal futuro garantito. In più Oaktree non vuole che si versino commissioni ai procuratori, specialmente se troppo elevate.

In questa situazione di stallo potrebbe inserirsi il Napoli. Anche i partenopei hanno bisogno di innalzare il livello in attacco: la pista David sembra una delle più interessanti. Manna proverà già nelle prossime settimane a capire la fattibilità dell’operazione: i tifosi napoletani incrociano le dita e sperano in quello che sarebbe senza dubbio un grande colpo anche in ottica Champions.