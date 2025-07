La Juventus riparte dal mercato dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club e mette nel mirino il centrocampista del gol più bello dell’anno.

La sconfitta con il Real Madrid ha chiuso una porta pesante in casa Juventus. L’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club non è stata solo una delusione sportiva, ma anche uno stop simbolico a una stagione vissuta tra alti e bassi, in cui il salto di qualità non è mai davvero arrivato.

E dire che la Juve aveva tenuto testa a lungo ai Blancos, giocando una partita ordinata, coraggiosa, a tratti anche convincente. Però, alla lunga, è arrivato il crollo. Il caldo torrido, le gambe pesanti e l’esperienza dei campioni dall’altra parte hanno fatto la differenza. Da quel momento, la testa della società è andata dritta verso la prossima stagione.

Juventus idea pazza per il centrocampo

Il mercato è già entrato nel vivo e il primo segnale forte è arrivato davanti: preso Jonathan David, l’attaccante per rinnovare l’intero reparto offensivo. Classe 2000, nato a Brooklyn ma cresciuto calcisticamente in Canada, David è esploso con la maglia del Lille, segnando con una continuità impressionante. Ha fisico, ma non è solo potenza: è intelligente nel muoversi, sa venire incontro, si muove bene senza palla e ha una freddezza sotto porta che ricorda certi numeri nove di altri tempi. È il tipo di giocatore che può aprire nuove soluzioni, dare respiro alla manovra e aiutare i compagni a salire. Con lui in campo, l’attacco della Juve cambia volto.

Sistemato il fronte offensivo, ora l’attenzione si sposta al centrocampo. La dirigenza, infatti, sta puntando un profilo ben preciso. Un giocatore che in questa stagione si è fatto notare non solo per la continuità, ma anche per un gol straordinario, appena eletto come il più bello dell’anno. Una rete pazzesca, arrivata in un momento pesante della partita, che ha fatto impazzire i tifosi e ha mandato un messaggio chiaro: questo ragazzo è pronto per il salto.

E sì, il nome è quello di Éderson dos Santos, perno dell’Atalanta di Gasperini. In mezzo al campo è un trattore, ma con i piedi da trequartista. Recupera palloni, imposta, si inserisce, e quando parte palla al piede è difficile da fermare. Il suo gol premiato ha mostrato tutta la sua qualità: potenza, lucidità, tecnica e coraggio. Tutto in un’unica azione. Non è un caso che la Juventus abbia messo gli occhi su di lui da tempo e ora, con i primi movimenti concreti, il pressing si fa serio.

Senza ombra di dubbio, Éderson rappresenterebbe un upgrade importante per un reparto che troppo spesso è mancato nei momenti decisivi. La Juve vuole muscoli, idee e leadership a centrocampo, e il brasiliano ha tutte e tre le caratteristiche. Trattare con l’Atalanta non sarà semplice, perché il giocatore è considerato fondamentale per il progetto nerazzurro, però la volontà bianconera è chiara: investire su chi fa davvero la differenza.

Il Mondiale per Club è ormai alle spalle, ma il messaggio della Juventus è forte: si guarda avanti, con ambizione. E questa volta, sembra proprio che si voglia costruire una squadra vera, non solo nomi sulla carta.