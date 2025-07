Il post Calhanoglu nell’Inter prende corpo: Marotta e Ausilio a caccia del nuovo regista e spunta una suggestione, costa 75 milioni

Il dado è tratto e tornare indietro sembra non essere più possibile. Tra l’Inter e Calhanoglu ormai il rapporto si è logorato e l’unica soluzione possibile è la separazione.

Fine della storia e non senza strascichi, a giudicare da quanto accaduto nel post Fluminense, con le parole al vetriolo di Lautaro Martinez e la risposta, altrettanto piccata, del centrocampista turco. Resta solo da capire quando e a che cifra Calhanoglu lascerà i nerazzurri e se davvero il suo futuro sarà al Galatasaray oppure qualche altro club proverà ad approfittare della situazione.

Una situazione che, vista come si è messa, spinge Marotta e Ausilio ad andare alla ricerca di un nuovo regista per la nuova Inter di Chivu. Di nomi ne sono stati fatti tanti: da Rovella, per il quale la Lazio non si smuove dalla richiesta di 50 milioni di euro della clausola, ad Ederson, con l’Atalanta che spara ancora più alto e spera di strappare una cifra di 70 milioni. La lunga lista di possibili sostituti di Calhanoglu può contemplare anche qualche sorpresa ed allora occhio al nome che arriva dal Portogallo e che in passato è stato accostato alla stessa Inter e, più recentemente, al Milan.

Inter, ipotesi Varela: ostacolo prezzo

L’Inter è alla ricerca di un nuovo regista e potrebbe puntare lo sguardo anche in Portogallo: qui, con la maglia del Porto, gioca Alan Varela che per età e caratteristiche è un elemento perfetto per il nuovo corso nerazzurro. Ventitré anni, già con esperienza in campo internazionale, è stato seguito dalla Beneamata già prima del suo trasferimento in Europa, quando giocava con il Boca.

A gennaio, invece, il suo nome è stato accostato al Milan, prima che firmasse il rinnovo con il Porto: un nuovo contratto fino al 2030 che prevede anche una ricca clausola rescissoria, da ben 75 milioni di euro. Un prezzo che metterebbe fuori gioco i nerazzurri che potrebbero entrare in corsa per l’argentino soltanto nel caso in cui dal Porto arrivasse l’apertura ad una cessione a prezzo diverso da quello della clausola.

Ipotesi difficile visto che il club portoghese è conosciuto come essere una bottega cara per i suoi talenti. La caccia però è appena partita: l’Inter cerca il post Calhanoglu e tra i tanti nomi c’è anche quello di Varela da includere nella lista.