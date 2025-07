Le frizioni nello spogliatoio nerazzurro aprono scenari di mercato: la Juve sonda Thuram, il cui futuro all’Inter è sempre più incerto

La bufera in casa nerazzurra, scoppiata dopo le parole di Lautaro e la conseguente risposta di Calhanoglu, ha sollevato non poche polemiche in un ambiente ormai saturo di delusioni sportive. In questo contesto, il like di Thuram al post del centrocampista turco ha alimentato più di un sospetto: le dure dichiarazioni del capitano argentino erano rivolte al plurale, facendo pensare che fossero indirizzate anche ad altri compagni, tra cui lo stesso attaccante francese.

Prima della partenza da Charlotte, Chivu ha convocato una riunione per affrontare l’accaduto. La proposta del nuovo tecnico è stata accolta positivamente dalla dirigenza e, a quanto pare, ha avuto un impatto favorevole anche all’interno dello spogliatoio: le acque si sono calmate e nell’ambiente trapela un cauto ottimismo. Il timore, però, è che tra tre settimane, con l’inizio della preparazione atletica, questo clima positivo possa svanire, lasciando riaffiorare gli strascichi della vicenda.

In questa situazione, ciò che preoccupa maggiormente è la posizione di Marcus Thuram, nonostante il chiarimento con Lautaro, con cui si è salutato cordialmente dopo un caffè chiarificatore, prima della partenza per le vacanze estive. Il futuro dell’attaccante della Nazionale francese non appare più così certo tra le fila nerazzurre: sarebbe infatti emersa la possibilità di un addio, con una nuova destinazione sempre in Serie A.

Juve, l’idea Marcus Thuram affascina: i bianconeri sognano la réunion dei fratelli

L’Inter non aveva preso in considerazione l’ipotesi di una cessione, anzi si stava valutando il prolungamento del contratto, con l’idea di rimuovere anche la clausola rescissoria da 85 milioni di euro, che potrebbe attirare l’interesse di club ricchi come il PSG o alcune squadre di Premier League. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la Juventus avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo per Marcus Thuram. Sebbene non si possa escludere che si tratti di una mossa strategica per agitare ulteriormente le acque in casa Inter.

È innegabile che l’attaccante francese goda di estimatori alla Continassa, e potrebbe prendere piede l’idea di riunire Marcus e Khephren Thuram, dando continuità alla storia familiare iniziata da papà Lilian negli anni ’90 proprio con la maglia bianconera.

In attesa dell’ufficialità per l’arrivo a parametro zero di Jonathan David, svincolatosi dal Lille, la Juve continua a monitorare il mercato offensivo. Il futuro di Kolo Muani è tutt’altro che certo, motivo per cui la pista di Victor Osimhen resta più che viva: il centravanti nigeriano del Napoli rappresenterebbe un investimento simile, in termini economici, a quello per Thuram.

Altri nomi sono sulla lista, come Mateo Retegui dell’Atalanta, ma prima di affondare il colpo sarà necessario alleggerire il reparto: in tal senso proseguono i contatti per trovare una destinazione a Dusan Vlahovic, la cui permanenza appare sempre più in bilico.

Nel frattempo, l’Inter è concentrata nel tentativo di riportare serenità all’interno dello spogliatoio, approfittando della pausa estiva. Il raduno ad Appiano Gentile è fissato per il 23 luglio, e in Viale della Liberazione si spera ancora di poter contare su “Tikus”.