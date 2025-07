Affare in dirittura d’arrivo: operazione da 57 milioni per rinforzare la rosa bianconera, la Juventus punta un colpo in Premier League

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione, ma tra le uscite ancora incerte e le trattative delicate, le operazioni in uscita stanno rallentando il mercato bianconero. Tra le cessioni congelate, spicca il mancato trasferimento di Weah e Mbangula al Nottingham Forest: in particolare, l’esterno statunitense ha declinato l’offerta e sta riflettendo sul proprio futuro, probabilmente dopo il Mondiale per Club.

Il nodo più complesso riguarda senza dubbio Dusan Vlahovic, la cui situazione rimane ancora ferma. L’attaccante serbo non sembra avere molte pretendenti al momento, e non è escluso che possa restare fino alla naturale scadenza del contratto, nonostante un ingaggio annuale pesante da 12 milioni di euro per le casse bianconere. Nel frattempo, la società si muove per assicurarsi Jonathan David, il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo.

Il nuovo direttore generale Damien Comolli deve riuscire a bilanciare le molte pedine ancora ferme, al fine di evitare che le trattative in uscita blocchino quelle in entrata. Intanto, si monitorano nuove opportunità, specialmente tra i giovani di prospettiva.

Juventus-Moore, ostacolo Tottenham: richiesta alta e rinnovo in vista

Tra i nomi seguiti dalla Vecchia Signora c’è Mikey Moore, trequartista classe 2007 in forza al Tottenham, che compirà 18 anni il prossimo 11 agosto. Nonostante la giovanissima età, Moore ha già collezionato alcune apparizioni in prima squadra, mostrando grandi potenzialità. Tuttavia, il suo futuro è ancora incerto e potrebbe prendere diverse strade.

Il Tottenham, che giocherà la prossima Champions League, intende puntare su Moore. Secondo quanto raccolto da Football.london, il club londinese ha avviato trattative per rinnovare il contratto al giovane talento, autore di 3 gol e fornito 4 assist in 22 presenze con la prima squadra. Le trattative sono proseguite negli ultimi giorni, con il Tottenham che punta a prolungare il contratto in scadenza nel 2027. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal portale inglese, la Juventus avrebbe sondato Moore, e qualora le trattative con il Tottenham dovessero arenarsi, il club torinese sarebbe pronta a inserirsi per accaparrarsi il talento inglese. Tuttavia, la trattativa appare complicata: il club londinese potrebbe chiedere una cifra attorno ai 50 milioni di sterline, circa 57 milioni di euro, e vorrebbe inserire una clausola di riacquisto a prezzo concordato. Nonostante il cambio di allenatore, con Thomas Frank subentrato a Postecoglu, il quale aveva concesso a Moore qualche opportunità nella scorsa stagione, seppur limitata. Il classe 2007 non ha ancora trovato una collocazione definitiva in squadra. I colloqui tra le parti sarebbero proseguiti negli ultimi giorni, a conferma dell’interesse degli Spurs a trattenere il ragazzo. Il nuovo tecnico Frank valuterà il ragazzo nel prossimo ritiro pre-campionato, prima di prendere decisioni definitive.