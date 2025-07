Il lavoro di Igli Tare nel mercato in uscita consentirà al Milan di guadagnare la bellezza di cento milioni: un tesoretto fondamentale.

Il mercato del Milan è ormai entrato nel vivo. Luka Modric e Samuele Ricci sono solo i primi colpi in entrata messi a segno da Igli Tare: ben presto ne seguiranno altri, così da consegnare a Max Allegri una rosa davvero competitiva e in grado di lottare per i primi posti della classifica. Tra i giocatori che l’ex ds della Lazio sta seguendo più attentamente c’è Ardon Jashari del Club Brugge, ma occhio anche a Granit Xhaka del Bayer Leverkusen.

Per andare a caccia degli altri obiettivi di mercato bisogna però provvedere anche a cedere alcuni giocatori che non rientrano più nei piani. Per l’addio di Theo Hernandez manca solo l’ufficialità: il laterale francese ha raggiunto un accordo totale con l’Al-Hilal, pronto a versare circa 30 milioni di euro (più bonus) nelle casse rossonere.

Ora è il turno di Malick Thiaw, che fino a qualche giorno fa sembrava destinato ad approdare nell’ambizioso Como di Cesc Fabregas. La trattativa al momento è in stand-by perché l’ex difensore dello Schalke 04 non è così convinto della destinazione in riva al lago e preferirebbe tornare in Germania. L’impressione è che però Fabregas voglia davvero puntare su di lui: nelle prossime ore è previsto un nuovo affondo dei lariani per chiudere l’affare con un’offerta da 25 milioni di euro.

Cento milioni per il Milan: Tare scatenato, si infiamma il mercato

Il Como è poi molto vicino anche ad Alvaro Morata. A differenza di Thiaw l’attaccante spagnolo non vede l’ora di sbarcare alla corte di Fabregas: il club di via Aldo Rossi dovrebbe riuscire a guadagnare da questa cessione una decina di milioni di euro più bonus. Il lavoro di Tare in uscita non è però finito qui.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, i rossoneri stanno cercando di piazzare anche Yunus Musah. Sullo statunitense ci sono tre club di Premier League, vale a dire West Ham, Wolverhampton e Nottingham Forest. Il Diavolo valuta il 22enne newyorkese almeno 30 milioni di euro: con un incasso del genere il Milan riuscirebbe a guadagnare all’incirca 100 milioni con quattro cessioni.

Un tesoretto importantissimo per Igli Tare: il direttore sportivo del Milan andrebbe a riutilizzare questo denaro per andare a completare la rosa con gli elementi di spessore richiesti da Max Allegri.