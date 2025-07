Il futuro di Victor Osimhen resta incerto: il club trova il sostituto, la corsa per l’attaccante si sta abbandonando e la resa è definitiva

Con la scadenza del prestito al Galatasaray, avvenuta il 1° luglio, il Napoli ha riaccolto Victor Osimhen, il cui futuro però sembra destinato a essere lontano dalla città campana, nonostante sia ancora ufficialmente un giocatore del club. La volontà dell’attaccante nigeriano è quello di rimanere a giocare in Europa, e questo spiega il rifiuto l’Al-Hilal prima della partenza negli Stati Uniti al Mondiale per Club, competizione che il centravanti non voleva disputare.

Dopo aver rifiutato l’offerta da 40 milioni a stagione per tre anni, con opzione per un quarto, presentata dall’Al-Hilal, che era pronto a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni fissata dal Napoli, Victor Osimhen è rientrato in Nigeria per le vacanze.

Sebbene il club saudita sia ancora speranzoso di poter affondare il colpo una volta terminata la competizione statunitense, il 26enne continua a ribadire la preferenza per destinazioni europee: come un ritorno, questa volta definitivo, al Galatasaray, o un passaggio in Premier League nel Manchester United, con cui però non potrebbe disputare la Champions League. Osimhen si prenderà poco meno di 10 giorni per dare la sua decisione: prima del 10 luglio l’attaccante non comunicherà alcuna scelta.

Dal canto suo, il Napoli ha comunicato a Osimhen che, se non dovesse trovare una nuova destinazione entro il 15 luglio, partirà con la squadra per il consueto ritiro estivo a Dimaro, con la partenza prevista per il 17.

In questa sessione di mercato per il Napoli sarà indispensabile trovare una soluzione definitiva per il futuro di Osimhen, evitando di prolungare l’incertezza fino all’ultimo momento utile, come accaduto l’estate scorsa. Allora, dopo aver respinto una serie di offerte, tra cui quelle di Chelsea e Al-Ahly, l’attaccante si trasferì infine in prestito al Galatasaray.

Galatasaray si ritira: ora punta Richarlison, sfuma Osimhen

Con il futuro di Osimhen ancora tutto da delineare, il Galatasaray ha mostrato un forte interesse per l’attaccante che ha rappresentato la scorsa stagione un elemento prezioso tra le fila turche giallorosse. Ma ora il club turco vuole fare sul serio, cercare di centrare un colpo di assoluto prestigio, ma questa volta a titolo definitivo.

I dirigenti di Istanbul hanno continuato a sperare fino alla settimana scorsa di poterlo acquistare definitivamente, provando anche a convincerlo con un’offerta contrattuale molto generosa, stimata intorno ai 16 milioni di euro a stagione.

Tuttavia, ieri è emersa una notizia significativa: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Galatasaray, ormai stanco di attendere la decisione di Osimhen, ha intensificato i contatti con il Tottenham per trattare l’acquisto di Richarlison. Questa scelta sembra indicare chiaramente che il club turco sta abbandonando la corsa per Osimhen, quasi a voler ammettere una resa in questo fronte di mercato. Il Galatasaray necessita di rinforzare il reparto offensivo e ha virato su un nuovo profilo per rendere alta la competitività della rosa.