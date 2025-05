Per la seconda volta sotto la guida di Simone Inzaghi, l’Inter è pronta a giocarsi una finale di Champions League, con tutta l’intenzione di alzare la coppa dalle grandi orecchie sotto il cielo di Monaco.

Dopo il ko del 2023 contro il Manchester City, i nerazzurri tornano all’atto conclusivo della massima competizione europea con una nuova opportunità storica: il prossimo 31 maggio, a Monaco di Baviera, sfideranno il Paris Saint-Germain per alzare una coppa che a Milano manca dal 2010. Un traguardo prestigioso, il frutto di un ciclo iniziato quattro anni fa, che ha visto la squadra nerazzurra risalire ai vertici del calcio continentale. Inzaghi, oggi l’allenatore più pagato della Serie A con un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione più bonus, ha costruito una squadra solida, equilibrata e spesso dominante in Europa.

Dopo la vittoria di due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e uno Scudetto, il tecnico piacentino ha dimostrato di saper competere con i migliori d’Europa, resistendo anche ai momenti più turbolenti societari e mantenendo sempre compatto lo spogliatoio. Ma la stagione attuale, a prescindere dall’esito finale, potrebbe rappresentare la chiusura naturale di un ciclo. Con o senza la Champions, con o senza lo Scudetto, la sensazione è che Inzaghi possa salutare l’Inter, lasciando un’eredità importante e un bilancio tecnico molto positivo. Da settimane ormai si parla insistentemente di un possibile futuro lontano dall’Italia.

Bookmakers sicuri, Inzaghi se ne va in Premier

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il nome di Simone Inzaghi è finito da tempo sui taccuini di diversi club di Premier League. Il tecnico dell’Inter, protagonista di due stagioni europee di altissimo livello, ha attirato l’attenzione di dirigenti inglesi a caccia di un allenatore capace di coniugare risultati e continuità. Secondo bettingodds.com, la destinazione più probabile per Inzaghi in caso di addio a fine stagione è l’Arsenal: la quota per un suo sbarco a Londra, sulla panchina oggi occupata da Mikel Arteta, è fissata a 5/1 (6,0).

Subito dopo i Gunners, la squadra più accreditata è il Manchester United, che da tempo guarda con interesse al profilo dell’allenatore italiano: la quota è 16/1 (17,0), ma in crescita nelle ultime settimane. Sullo sfondo, anche il Tottenham, con valutazioni più contrastanti da parte dei bookmaker (tra 25/1 e 13/2). Per ora, l’entourage del tecnico resta in silenzio e le attenzioni sono tutte rivolte alle ore di campionato, dove l’Inter è ancora in corsa per il titolo, e naturalmente alla finale contro il PSG. I segnali sono chiari: a giugno, le strade di Inzaghi e dell’Inter potrebbero separarsi.