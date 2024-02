Calvarese, ex arbitro, ha commentato a Tuttosport il rigore assegnato all’Atalanta contro il Milan a San Siro da Orsato

Calvarese, ex arbitro, ha commentato a Tuttosport il rigore assegnato all’Atalanta contro il Milan a San Siro da Orsato. La sua analisi:

ANALISI – «Orsato fischia poco, come da sue abitudini, nonostante il match sia difficile e giocato ad alti ritmi. L’episodio più discusso è quello del colpo di Olivier Giroud a Emil Holm da cui deriva il rigore. L’intensità del contatto non è sufficiente per giustificare l’estrema punizione. Lo stesso Holm d’altro canto si tocca la testa e non il busto, dove ha ricevuto il calcio. La chiamata del Var Irrati (anche lui di livello mondiale) si spiega alla luce di una soglia d’intervento che in Serie A è ormai troppo bassa. Giusta l’ammonizione di Ademola Lookman, che lamenta un fallo fischiato giustamente dall’arbitro e lo manda a quel paese. Lo stesso Lookman rischia poi il secondo giallo intorno all’ottantesimo, sempre per proteste. Forse esagerato quello per Rafael Leao, sempre per proteste: l’attaccante lamenta un mancato giallo per Giorgio Scalvini dopo i molti falli commessi dall’atalantino».

