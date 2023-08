Milan Barcellona: com’è andata per gli ex rossoneri Dest e Kessié. I due ex della sfida hanno avuto epiloghi diversi

Nel Milan Barcellona di questa notte, due erano gli ex in casa rossonera: Sergino Dest e Franck Kessie.

Il terzino statunitense è entrato a partita in corso, mentre il centrocampista non è stato portato neanche in panchina da Xavi.

