Il Bayern Monaco fa sul serio per Theo e potrebbe presto fare un’offerta al Milan. Ha già dato al calciatore ampie garanzie.

Le parole di Theo dal ritiro della Francia continua a risuonare nelle orecchie dei tifosi ma non solo. La posizione del terzino rossonero appare davvero pericolante, nonostante nemmeno 24 ore prima Zlatan Ibrahimovic aveva annunciato con fermezza che sarebbe rimasto al Milan. C’è chi vorrebbe tenerlo a tutti i costi e chi invece ne considera la cessione, a patto che la cifra offerta sia adeguata al valore del giocatore. Gianluigi Longari, in un pezzo scritto per Sportitalia, ha apprfondito la tematica svelando dettagli decisamente molto importanti.

Le prossime mosse del Bayern Monaco

L’esperto di mercato ha rivelato che “il più richiesto del lotto è Alphonso Davies. I discorsi legati ad un suo rinnovo di contratto con il Bayern Monaco non sono ancora giunti ad uno snodo positivo. Difficilmente dalla Baviera accetterebbero di perderlo a zero tra dodici mesi, ed allora la corte serrata del Real Madrid e dei club di Premier League che non mancano di manifestare interesse a cadenza quotidiana, potrebbero essere premiati. Qualora il canadese dovesse lasciare l’Allianz Arena partirebbe in via automaticamente successiva l’assalto dei bavaresi a Theo Hernandez”. Dettaglio che potrebbe cambiare e di molto gli scenari sul futuro di Theo è che “il Bayern – afferma Longari – ha già fatto presente a chi assiste il terzino del Milan che non sarebbe un problema accontentare le richieste di ingaggio con un contratto a lunga scadenza”.

Theo Hernandez

L’unica possibilità per il Milan

Gianluigi Longari, proseguendo il suo discorso, ha affermato che “la maniera per rispedire al mittente l’offensiva tedesca per il terzino francese c’è: un rinnovo che soddisfi Theo Hernandez ed aggiorni la scadenza contrattuale attualmente in vigore e fissata nel giugno del 2026“. Da quanto trapela ogni discorso relativo al rinnovo di Theo riprenderà al termine degli Europei di calcio. La volontà del Milan è quella di tenere il giocatore.

