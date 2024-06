I nerazzurri sono sulle tracce di questo regista americano che è stato appena promosso in Serie A col Venezia.

Tanner Tessmann gioca per il Venezia dal 2021 e ora è al bivio.

Strada in salita

SportMediaset racconta la sua storia sottolineando come all’arrivo in Italia le sue sorti si siano legate a quelle di Gianluca Busio. Alla prima stagione entrambi conoscono la retrocessione dalla Serie A alla cadetteria ma da allora l’americano è maturato tantissimo.

Il metronomo di Vanoli

Sotto la guida tecnica di Vanoli, Tessmann è diventato il metronomo del Venezia, distinguendosi sia in regia che in zona goal. La sua capacità di portare il pallone in avanti e di creare occasioni da goal lo ha reso uno degli elementi più preziosi dei lagunari: è uno dei 4 migliori mediani nati dal 2001 in poi ad aver realizzato almeno 3 goal e 3 assist.

Dario Baccin

Non solo calcio

Prima di dedicarsi completamente al calcio, Tessmann aveva dimostrato doti eccezionali anche nel football americano, al punto da aver considerato seriamente una carriera in questa disciplina. In particolare era capace di segnare da distanze notevoli con entrambi i piedi, aveva insomma capacità da gran da kicker.

Uomo mercato

Il suo futuro sembra poter essere lontano dalla laguna per via del contratto in scadenza nel 2025: sulle sue tracce ci sono l’Inter, il Torino e altre squadre di Serie A. I granata potrebbero essere favoriti dal fatto che ora sono allenati da Vanoli che lo conosce a meraviglia; l’americano inoltre potrebbe considerare troppo grande un salto dal Venezia all’Inter.

