Il Milan, qualora saltasse l’operazione Zirkzee, potrebbe valutare l’ipotesi di contattare l’Atalanta per Scamacca, attaccante anche della Nazionale.

Il mercato del Milan alla voce attaccante si tinge sempre più di mistero. Joshua Zirkzee è da tempo la prima scelta della squadra mercato rossonera. I problemi, o meglio dire lo stallo degli ultimi giorni, suggerisce che i rossoneri possano rivolgere il proprio sguardo altrove, alla ricerca di nuovi e altrettanto validi profili. I nomi sul taccuino di Ibra e Moncada non mancano, anzi. Nelle ultime ore però, fonte fantamaster.it, il Milan potrebbe mettere nel proprio mirino l’attaccante della Nazionale italiana.

Scamacca, l’ultima suggestione

Il Milan, in difficoltà a chiudere con Zirkzee, potrebbe cambiare orizzonte e porgere il proprio interesse altrove. Secondo i colleghi di fantamaster.it, lo sguardo della squadra mercato rossonera potrebbe rivolgersi molti vicino a Milano, più precisamente Bergamo. Nella dea gioca infatti Scamacca, attaccante della Nazionale di Spalletti. Nella stagione appena conclusa il giocatore ha fatto davvero molto bene, trainando a suon di gol la Dea fino alla finale e alla vittoria dell’Europa League. Con i suoi 12 gol in 29 partite si sarebbe guadagnato le attenzioni privilegiate del Milan.

Gianluca Scamacca

La valutazione dell’Atalanta e il jolly De Ketelaere

Tra Milan e Atalanta i rapporti sono buoni, assolutamente distesi e cordiali. Un vivido esempio è configurato dall’affare De Ketelaere per cui le due squadre hanno saputo trovare la quadra in breve tempo. Proprio questo potrebbe favorire i rossoneri nell’eventuale corsa a Scamacca, valutato – scrive fantamaster.it – circa 60 milioni da Percassi. Possibile immaginare che, in caso di interesse, sarebbe più agevole trovare un accordo.

