Secondo le ultime indiscrezioni il clima tra l’esterno olandese ed il club nerazzurro sembra tornato positivo.

Denzel Dumfries ha il contratto in scadenza nel 2025 e tutte le trattative per il rinnovo con l’Inter al momento non hanno portato ad un accordo. I nerazzurri non vogliono perderlo a costo zero e quindi sono alla ricerca di una soluzione in breve tempo.

Scenario inatteso

Secondo Calciomercato.com le parti paiono ora più vicine a trovare un accordo per il prolungamento. La disponibilità dall’entourage del calciatore a valutare concretamente l’offerta fatta dal club, che prevede l’aumento dell’attuale stipendio da 2,5 milioni di euro netti a 4, rappresenta un cambio di prospettiva significativo rispetto alle precedenti richieste, che puntavano a superare i 5 milioni di stipendio annuo.

Denzel Justus Dumfries-Edin Dzeko

La novità

L’olandese durante questi mesi di incertezza si è guardato attorno consapevole di voler accettare solo una squadra di pari livello o addirittura superiore al livello del club nerazzurro; proposte non ne sono arrivate se non quella dell’Aston Villa. Secondo il sito succitato, l’Inter e l’entourage dell’olandese quindi potrebbero incontrarsi per riallacciare i fili del rinnovo anche prima della fine dell’Europeo. Marotta e Ausilio sperano in un rinnovo così da non dover trovare sul mercato un altro esterno destro che non costi eccessivamente.

Il rendimento

Nella scorsa stagione nonostante Dumfries abbia perso diverse volte il ballottaggio con Darmian, soprattutto nel finale di stagione, ha comunque contribuito alla conquista dello Scudetto e della Supercoppa italiana.

