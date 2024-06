Emerson Royal sarebbe entusiasta di sposare il progetto rossonero che potrebbe essere per lui un’ottima opportunità di rilancio.

Il Milan sul fronte attaccante sembra accusare qualche battuta d’arresto, il contrario invece per quanto riguarda quello difesa. I nomi sul taccuino di Ibra e Moncada, anzi, ma in queste ore radio mercato segnala un’improvvisa e decisa accelerata per un obiettivo sensibile rossonero: il terzino destra di qualità. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha svelato che la squadra mercato rossonera è sempre più vicina alla definizione dell’affare, soprattutto per via di un aspetto che potrebbe accelerare la trattativa.

Emerson Royal vuole il Milan

Emerson Royal, finito ai margini con Postecoglou sulla panchina del Tottenham, l’ipotesi Milan è senza dubbio la soluzione migliore per potersi rilanciare e continuare a essere protagonista in una squadra ambiziosa. Il terzino brasiliano – scrive la rosea – ha urgente bisogno di rilancio, l’interesse del Milan può essere decisivo in tal senso. Soprattutto perché è molto gradito a Fonseca per le sue doti tecniche e atletiche e costituirebbe un’alternativa a Calabria di assoluto valore.

Emerson Royal

Costo dell’operazione e l’idea del Milan

L’affare – scrive la rosea – potrebbe chiudersi attorno ai 20 milioni. La volontà del giocatore è chiara, quella del Milan altrettanto. Tutti gli elementi portano ad una definizione dell’affare in tempi ragionevolmente brevi. I vertici di Via Aldo Rossi vedono in lui il profilo ideale per creare una catena di destra, con Pulisic, pari per intensità a quella di sinistra costituita da Leao e Theo. Fattori determinati per Fonseca per poter imbastire e proporre la propria proposta di calcio.

