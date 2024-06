Non è stata una giornata banale quella di ieri per il club nerazzurro: diventa un rebus anche il futuro di un giovane.

L’Inter ieri ha accolto in sede il noto agente FIFA Beppe Riso per un incontro di mercato come ce ne sono tanti. Il procuratore dopo il faccia a faccia ha rilasciato brevi dichiarazioni in cui sottolineava che uno dei suoi assistiti, Frattesi, potrebbe non essere contento del poco minutaggio concessogli; non è stato però solo questo l’argomento della discussione

Il caso

Gaetano Oristanio, giovane che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Cagliari, attualmente si trova a essere oggetto di desiderio sia per il Genoa che per il Venezia. Il suo futuro sembrava indirizzato verso la Liguria, in un accordo che includeva il trasferimento di Josep Martinez all’Inter. Tuttavia, il disappunto di Oristanio e del suo entourage per la destinazione scelta per lui senza consultarlo ha scatenato una serie di ripensamenti e ha coinvolto altri attori nella trattativa, tra cui il direttore sportivo del Venezia; è il quadro che fa della vicenda Calciomercato.com. L’ex Primavera preferirebbe andare a giocare con la squadra appena promossa in Serie A.

Un’altra situazione intricata

Anche un’altra trattativa potrebbe subire delle ripercussioni per il caso Oristanio. Tanner Tessmann, centrocampista del Venezia, è un obiettivo dell’Inter. Nonostante un contratto in scadenza nel 2025, l’americano vorrebbe cambiare squadra già questa estate. I lagunari per non ricavare troppo poco dalla sua cessione intendevano rinnovargli il contratto e cederlo all’Inter in cambio di Filip Stankovic e dello stesso Oristanio. In caso di passaggio in nerazzurro Tessmann giocherebbe in prestito al Venezia per una stagione.

