I nerazzurri sono da tempo sull’estremo difensore del Grifone ma la chiusura dell’affare sta richiedendo più tempo del previsto.

Le trattative tra l’Inter ed il Genoa per il passaggio in nerazzurro di Josep Martinez sembrano essere entrate nella fase decisiva: in questi giorni si stanno limando gli ultimi dettagli.

La situazione

Lo spagnolo ha già trovato un accordo economico con i nerazzurri ma resta da definire l’accordo tra i club. Si discute anche sulla formula del trasferimento; nei piani di Marotta e Ausilio Martinez dovrebbe fare da vice di Sommer nella prossima stagione per poi diventare il titolare nella successiva.

Yann Sommer

Duplice offerta

Secondo La Repubblica l’Inter ha messo sul tavolo 2 proposte diverse per convincere il Genoa a lasciar partire il suo portiere. La prima proposta si aggira attorno ai 15 milioni di euro in contanti, mentre la seconda prevede un pagamento di 10 milioni più il cartellino di Gaetano Oristianio, attaccante di proprietà nerazzurra che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Cagliari. L’Inter ha deciso di agire in questo modo perché l’entourage di quest’ultimo non sarebbe così convinto di andare al Genoa. Oristanio è molto richiesto in Serie A, i nerazzurri sono disposto a cederlo a titolo definitivo purché gli venga accordata la possibilità di riacquistarlo in futuro.

Gli scenari

La conclusione positiva della trattativa che potrebbe portare Martinez all’Inter non sembrerebbe essere in dubbio e potrebbe essere imminente.

