Santiago Castro, compagno di squadra di Joshua Zirkzee, ha svelato importanti novità in merito al possibile arrivo dell’olandese al Milan.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Santiago Castro, suo compagno al Bologna, ha svelato per ‘Radio Velez 670’, emittente radiofonica argentina, importanti novità sul futuro dell’olandese.

L’ammissione di Santiago Castro

L’arrivo di Zirkzee al Milan somiglia sempre più a una vera e propria telenovela. L’accordo con il Bologna c’è, manca quello con il suo agente. Nelle ultime ore radio mercato ha svelato ci sarebbero altre pretendenti per l’olandese del Bologna. Santiago Castro, suo compagno di squadra, a precisa domanda ha risposto che “Lui sorprende tutti i giorni, è completo, gioca di tecnica e forza, è un crack ed è umile. Va al Milan? Non hanno ancora chiuso …”.

Joshua Zirkzee

La proposta di Kia al Milan

Il Corriere della Sera riporta una singolare, ma nemmeno più di tanto, richiesta di Kia Joorabchian al Milan per superare l’ostacolo commissioni che blocca l’affare Zikrzee. Il procuratore dell’olandese infatti avrebbe avanzato questa possibilità: che il Club di Via Aldo Rossi compri il cartellino del fratello Jordan, classe 2005, punta centrale del Bayer Leverkusen.

