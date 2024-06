Il Milan continua a monitorare la situazione di Mats Wieffer. La richiesta è alta ma i rossoneri contano di poterla ridurre.

Il Milan nel prossimo mercato sarà operativo su più fronti, ogni reparto vedrà volti nuovi per dare seguito alla rivoluzione tecnica avviata nella passata stagione. Anche il centrocampo sarà uno di quei reparti in cui il Club di Via Aldo Rossi vuole intervenire. Sul taccuino di Ibra e Moncada è finto il talentuoso centrocampista del Feyenoord Mats Wieffer. Il Corriere dello Sport ha svelato dettagli significativi in merito alla trattativa tra i rossoneri e gli olandesi per il centrocampista olandese classe 1999.

La richiesta del Feyenoord

Il Milan ha acceso i propri fari su Mats Wieffer. Il calciatore olandese è un profilo che piace in quanto abile a disimpegnarsi ottimamente in quasi tutti i ruoli del centrocampo. Abile infatti in mediana, ma volendo anche in posizione più avanzata e a ridosso delle punte. Inoltre, all’occorrenza, può anche essere impiegato in posizione più arretrata sulla linea dei difensori centrali. Il Feyenoord – scrive Il Corriere dello Sport – per liberarlo chiede una cifra prossima ai 30 milioni, forte anche del contratto che lo lega al club con scadenza giugno 2027.

Geoffrey Moncada

La strategia del Milan

Il Milan, dal canto suo, non ha fretta di affondare il colpo. Il profilo piace e molto anche, considerato ideale, perfetto, per il gioco che Fonseca vorrà esprimere in rossonero. Il Corriere dello Sport riferisce infatti che la squadra mercato rossonera ha in agenda ulteriori incontri con gli agenti del calciatore, i quali proseguono a ritmo cadenzato. La strategia è quella di strappare uno sconto al Feyenoord lavorando ai fianchi gli agenti del calciatore, strappando magari un sì convinto e deciso al trasferimento al Milan.

