Allo stadio Meazza, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Milan e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Meazza, Milan e Bologna si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Milan Bologna 1-0 MOVIOLA

1′ Inizia il match

10′ Tiro Theo Henandez – il francese prova l’azione personale, viene fermato, la palla si alza nel rimpallo finendo ancora sui piedi del francese che prova la conclusione al volo, largamente fuori

17′ Tiro Messias – azione personale di Theo Hernandez che avanza alla sua maniera , al limite dell’area serve De Ketelaere che smista per Messias che sposta il pallone e calcia, blocca Skorupski

21′ Gol Leao – De Katelaere di forza ruba un pallone a centrocampo e avvia il contropiede rossonero, arrivato al limite dell’area serve in portoghese che con un tiro rasoterra batte Skorupski

26′ Occasione Milan – azione manovrata dei rossoneri con il pallone che arriva a De Ketelaere che con un assist a scavalcare la difesa serve Kalulu che non controlla bene e si fa anticipare da Skorupski

28′ Occasione Milan – Leao guida il contropiede rossonero, arrivato al limite serve Messias che calcia ma Skorupski è attento, sulla respinta arriva il portoghese che calcia alto

38′ Tiro Bologna – azione manovrata dei rossoblu sulla fascia sinistra d’attacco con la palla che arriva a Arnautovic che prova la conclusione dal limite, largamente fuori

45’+ 1 Occasione Milan – Leao guida il contropiede rossonero mettendosi in proprio, arriva a tu per tu con Skorupski ma il portiere respinge, arriva De Ketelaere mail suo tiro è respinto in angolo

45’+1 Finisce il primo tempo

Milan Bologna 1-0: risultato e tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Adli, Brahim Diaz, Rebic, Origi. All. Pioli.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaro, Medel, Lucumi; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso, Vignato, Arnautovic, Barrow. A disp.: Bardi, Bagnolini, Angeli, Sosa, Sansone, Bonifazi, Raimondo, Ferguson, Aebischer, Soriano, Lykogiannis, De Silvestri, Amey, Urbanski, Mbaye All. Mihajlovic

ARBITRO: Manganiello

AMMONITI:

RETI: 21′ Leao;

