Il bilancio tra Pioli e Mihajlovic nei tredici precedenti in vista di Milan Bologna: ecco i dettagli

Sabato sera, in occasione di Milan-Bologna, Stefano Pioli si troverà di fronte per la 14esima volta in carriera Sinisa Mihajlovic.

Nelle precedenti 13 sfide fra i due, il bilancio è favorevole al tecnico rossonero con 8 vittorie, 2 pareggi e 3 vittorie per il tecnico rossoblù.

