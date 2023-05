Ruben Buriani ha fortemente criticato il turnover di Stefano Pioli nella gara di ieri sera tra Milan e Cremonese: le sue parole

Ospite a TMW Radio, Ruben Buriani ha criticato duramente le scelte di formazione di Pioli in Milan-Cremonese:

«Le seconde linee non sono all’altezza delle prime linee. Spesso ottiene magre figure purtroppo Pioli, i ricambi non hanno portato i frutti. Se continua così fa fatica ad entrare tra le prime quattro, sempre che non vinca la Champions. La partita di ieri sera mi ha lasciato l’amaro in bocca».

