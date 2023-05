Gerry Cardinale, manager di Redbird, ha parlato a Sportico in vista della partita dell’Inter e del finale di stagione

Gerry Cardinale, manager di Redbird, ha parlato a Sportico in vista della partita dell’Inter e del finale di stagione. Le sue dichiarazioni:

«La mia carica agonistica è in circolo e voglio vincere più di ogni altra cosa. Dal punto di vista aziendale però non possiamo perdere di vista il fatto che dobbiamo qualificarci per la prossima Champions League».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG