Il Milan sarebbe in stretto contatto con la Roma per Abraham che avrebbe già detto sì ai rossoneri per il trasferimento.

Nel calciomercato estivo che precede la stagione 2024-2025, il Milan sembra aver posto i suoi occhi su Tammy Abraham, attaccante inglese attualmente in forza alla Roma. In seguito alla partenza di Olivier Giroud, il bisogno di trovare un nuovo centravanti è diventato prioritario per il club rossonero, il quale, dopo aver visto sfumare la possibilità di assicurarsi Joshua Zirkzee, sembra ora orientato a puntare su Abraham, nonostante l’acquisto di Alvaro Morata.

Verso una nuova punta per il Milan

La ricerca del Milan per un degno successore di Giroud sembrava essersi indirizzata definitivamente su Alvaro Morata, tuttavia, il dinamismo del calciomercato ha riaperto scenari precedentemente inesplorati. La trattativa per Tammy Abraham emerge come un’opportunità che il Milan non sembra intenzionato a lasciarsi sfuggire. Il giocatore inglese, con una stagione all’insegna del gol e delle ottime prestazioni con la maglia della Roma, è balzato in cima alla lista delle preferenze del club rossonero.

Alvaro Morata

Il “sì” di Abraham e le trattative in corso

Secondo le rivelazioni di Matteo Moretto, esperto di mercato, l’avvicinamento tra Tammy Abraham e il Milan ha già compiuto passi significativi. L’attaccante inglase avrebbe infatti già espresso la sua disponibilità a trasferirsi sotto la Madonnina, ponendo così le basi per un’eventuale trattativa tra i due club. Milan e Roma si trovano ora a negoziare per cercare di trovare un accordo che possa appagare le esigenze di tutte le parti interessate. Questo sviluppo conferma l’interesse concreto del Milan e l’apertura di Abraham a un futuro in rossonero.

Possibili scenari e strategie

La trattativa per portare Abraham al Milan non appare semplice, vista la necessità di conciliare le richieste economiche della Roma con le strategie di mercato dei rossoneri. Una delle possibilità emerse riguarda l’inserimento di una controparte tecnica che possa facilitare il raggiungimento di un accordo. Il Milan, desideroso di rafforzare il proprio attacco con un giocatore giovane e già affermato nel panorama calcistico italiano, sembra quindi disposto a esplorare diverse vie per concludere positivamente la trattativa.

Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro di Tammy Abraham, attualmente al centro di una delle trattative più intriganti di questo calciomercato estivo. Il Milan, con l’approvazione del giocatore, dovrà ora lavorare a stretto contatto con la Roma per trovare la formula che soddisfi le ambizioni e le necessità di tutti gli attori coinvolti in questa delicata fase negoziale.

