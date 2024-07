I dirigenti rossoneri lasceranno che il francese si goda le meritate vacanze per poi cercare di far rientrare il prima possibile il caso riguardante il suo futuro.

Il Milan ha in progetto di negoziare il rinnovo di Theo Hernandez a mercato estivo terminato: secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbero più indizi che farebbero aumentare l’ottimismo riguardo la sua permanenza.

La situazione al momento

L’ultima volta che si è discusso del rinnovo, con la presenza dell’agente del terzino Quillon, risale a un paio di mesi fa. Da allora, ogni trattativa è stata rimandata, ora il francese si sta godendo le vacanze dopo una stagione intensa con il Milan e la nazionale francese. Ibrahimovic ha recentemente ribadito la ferma intenzione di voler trattenere al Milan i pilastri come Theo, Leao e Maignan, sottolineando che RedBird non ha bisogno di cedere nessun big.

Theo Hernandez

Assenza di offerte

Nonostante le tante voci di mercato, che vedevano il Bayern Monaco interessato a Hernandez in seguito alle sue dichiarazioni poco chiare sul suo futuro e alla possibile partenza di Alphonso Davies, nessuna offerta ufficiale è pervenuta al Milan. Il club tedesco, con Davies ancora saldamente in rosa sembra non avere in agenda la trattativa per il difensore. Questa situazione alimenta la speranza del Milan di poter contare su l’ex Real Madrid per molti anni a venire.

Prossime mosse

Theo Hernandez si appresta a ricevere un riconoscimento importante dal club rossonero: un rinnovo contrattuale che si preannuncia equivalente a quello della stella Rafael Leao, ovvero uno stipendio non lontano dai 6,5 milioni a stagione. Il difensore francese, destinato a indossare la fascia da capitano quando Calabria non sarà in campo. La trattativa dovrebbe entrare nelle fasi calde dopo la fine della sessione estiva di mercato.

