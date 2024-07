I rossoneri potrebbero sfruttare l’insoddisfazione del centravanti titolare del Borussia Dortmund per portarlo in Italia.

Il Milan ha scelto Alvaro Morata come nuovo numero 9 ma lo spagnolo, al netto della permanenza di Jovic, non sarà molto probabilmente l’unico attaccante che arriverà dal mercato.

La strategia

Il desiderio esplicito dei dirigenti del Milan è quello di arricchire l’arsenale offensivo a disposizione di Fonseca con l’acquisto di due punte. La prima scelta è ricaduta sull’esperto attaccante Alvaro Morata, per il quale è stato proposto un contratto quadriennale con un’opzione per il quinto anno a 5.5 milioni di euro. Tuttavia, il club rossonero non trascura altre opportunità di mercato, come evidenziato dall’interesse per Tammy Abraham e per Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund.

Serhou Guirassy

L’occasione

Secondo Sky Sport l’attaccante giallonero sembra piuttosto contrariato per l’acquisto di Guirassy da parte del club che detiene il suo cartellino. Fullkrug inoltre è attratto dalla prospettiva di giocare in Serie A; nell’ultima stagione ha realizzato 16 goal e 10 assist in Bundesliga. Inoltre, la sua esperienza internazionale, culminata con il raggiungimento della finale di Champions League persa contro il Real Madrid e una solida performance agli Europei, con 2 reti importanti, aggiunge ulteriore valore al suo profilo.

Gli scenari

I dirigenti rossoneri agiscono quindi su più tavoli: negli ultimi giorni non si registrano passi avanti per Abraham, la Roma non accetta Jovic e le contropartite offerte da Moncada e soci e quindi questi ultimi hanno avuto i primi contatti con il Borussia Dortmund per Fullkrug.

