I rossoneri hanno individuato il centrale serbo tra gli obiettivi per il reparto arretrato: la trattativa però non è semplice.

Il Milan vuole ritoccare anche la propria difesa con elementi di prospettiva ma che abbiano già fatto intravedere cose interessanti: ora come ora Strahinja Pavlovic del Salisburgo è l’obiettivo principale.

Il profilo

Difensore centrale classe 2001 Pavlovic ha recentemente rappresentato la Serbia agli Europei in Germania, dove la sua nazionale non è riuscita a superare la fase a gironi. Nonostante il deludente percorso internazionale, la sua ultima stagione col Red Bull Salisburgo è stata notevole: 37 presenze, condita da 4 goal e 3 assist in tutte le competizioni, numeri notevoli per un giocatore del suo ruolo.

Geoffrey Moncada

La trattativa

Secondo Sky Sport dopo un primo incontro avvenuto l’11 luglio con l’entourage del serbo, sembra che tra il giocatore e il Milan ci sia una bozza di intesa. Il difensore ha manifestato la sua disponibilità al trasferimento, ma la trattativa tra i club non ha ancora trovato un punto d’incontro. Il club rossonero ha proposto 20 milioni di euro, una cifra ancora lontana dai 30 milioni richiesti dal Salisburgo. Nonostante la distanza, le parti continuano a dialogare, sperando di colmare il divario e finalizzare l’accordo.

Altri obiettivi

I rossoneri ovviamente stanno intavolando trattative anche per altri giocatori in altre zone di campo: la priorità è l’attacco con Morata e Fullkrug in pole. Moncada e soci però probabilmente acquisteranno anche un terzino destro ed un centrocampista centrale.

