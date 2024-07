I rossoneri non si limiteranno al molto probabile acquisto di Alvaro Morata in attacco: si insiste per l’inglese che gioca nei giallorossi.

Il Milan continua a cercare nuove punte che possano rafforzare l’attacco nella prossima stagione. Tra i nomi che circolano con insistenza ce n’è uno in particolare che ha catturato l’interesse: Tammy Abraham. L’attaccante inglese, attualmente in forza alla Roma, sarebbe alla ricerca di un nuovo club dove rilanciarsi dopo una stagione condizionata dal bruttissimo infortunio accusato alla fine della precedente.

Alexis Saelemaekers

Dettagli della trattativa

Per agevolare l’operazione e convincere la Roma a lasciar partire Abraham, il Milan sembra disposto a rivedere la parte economica dell’affare. Tra le strategie considerate c’è l’inserimento di una contropartita tecnica. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbero due i giocatori che potrebbero finire nella capitale come parte dell’accordo: Alexis Saelemaekers e Noah Okafor. Il primo, di nazionalità belga, sembra essere il candidato più probabile a fare il percorso verso la capitale, principalmente perché l’addio dello svizzero sarebbe vissuto con maggior difficoltà dal Milan, club che ha investito su di lui soltanto un anno fa più di 12 milioni di euro.

Gli scenari

Abraham non rientrerebbe nei piani di De Rossi e questo potrebbe facilitare i rossoneri: i capitolini pagarono al Chelsea una cifra vicino ai 40 milioni per acquistarlo. I rossoneri tra l’altro non si aspettavano che il Bologna non riscattasse Saelemaekers dopo la sua buona stagione: il belga non rientra nel progetto considerata la presenza sulle fasce di Pulisic, Chukwueze, Leao ed appunto Okafor.

