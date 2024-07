I rossoneri attendono di capire cosa ne sarà del futuro dell’algerino che non è più considerato imprescindibile come un tempo.

Da lunedì, Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, si allena insieme ai suoi compagni di squadra a Milanello e si prepara per una stagione molto impegnativa. La scorsa è stata particolarmente ardua per l’ex Empoli a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi fino a dicembre. Malgrado questo periodo difficile, il giocatore è ora pronto a voltare pagina e a rilanciarsi, sperando in un ritorno ai livelli che tutti gli riconoscono.

Sondaggi

Negli ultimi giorni, alcuni club della Saudi Pro League hanno manifestato un crescente interesse per Bennacer, avviando dei contatti preliminari per valutare la possibilità di un trasferimento. Una delle questioni più discusse riguarda la clausola rescissoria inserita nel contratto del regista. Questa ha un valore di 50 milioni di euro e potrebbe rappresentare un’opportunità per i club interessati al giocatore: come riporta MilanNews rimarrà in vigore per l’intera durata dell’estate. Ciò significa che non vi sono limitazioni temporali entro il mese di luglio, ma tale clausola può essere esercitata anche nei mesi successivi, fino alla fine della finestra di trasferimento estiva.

La situazione

La permanenza di Bennacer al Milan sembra essere ancora ben salda, data la scadenza del suo contratto, fissata al 30 giugno 2027. Il club rossonero punta ancora su di lui anche se ovviamente si aspetta un rendimento superiore a quello dell’ultima stagione; il suo contratto prevede uno stipendio di 4 milioni a stagione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG