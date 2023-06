Il Belgio under 21 vince 2-0 con Israele, ma Charles De Ketelaere non brilla: zero gol e sostituito all’intervallo

L’aria di casa non sembra fare bene a Charles De Ketelaere: il Belgio Under 21 vince 2-0 contro Israele, ma il trequartista del Milan stecca.

Per lui 0 gol, come in rossonero e appena 45′ di gioco, sostituito poi all’intervallo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG