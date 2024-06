Il nome di Depay è stato recentemente accostato al Milan ma è davvero un’idea concreta per i rossoneri? Il punto della situazione.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Radio mercato, nelle ultime ore, aveva avanzato una clamorosa indiscrezione riguardante l’interesse del Milan per Depay. La verità però sarebbe un po’ diversa.

Depay: il nome che non scalda la società

Il profilo di Depay è senza dubbio uno di quelli che suscita curiosità e interesse, per via di un talento raffinato e di certo non comune da trovare in giro. L’olandese è stato spesso associato al Milan, sensibile al fascino del giocatore di qualità e, anche in questa finestra di mercato, non è mancata l’indiscrezione di mercato di un possibile interesse rossonero per lui. Il giocatore però, secondo quanto trapela, non scalda particolarmente i vertici di Via Aldo Rossi. Motivo per il quale il giocatore è da considerarsi da depennare dalla lista dei nuovi possibili attaccanti del Milan.

Tammy Abraham

Che attaccante cerca il Milan?

Il Milan e Fonseca starebbero riflettendo su profili differenti in attacco. Il tecnico portoghese infatti a più riprese avrebbe espresso alla società il desiderio di avere una rosa di scelta in attacco ampia dal punto di vista delle caratteristiche. Il problema del no a Depay non sarebbe di natura economica, ma esclusivamente di natura tattica. I profili apprezzati in casa Milan sono infatti Zirkzee e Abraham su tutti, diversi per attitudini da Depay.

L’articolo Milan, Depay è un’idea concreta Ecco la verità proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG