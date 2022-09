Primo goal di Giroud in Champions con i rossoneri: Milan 1 Dinamo Zagabria 0. I dettagli

Al 45′ il Milan sblocca il match contro la Dinamo Zagabria grazie ad un rigore conquistato da Rafael Leao e trasformato da Olivier Giroud che ha spiazzato il portiere della squadra croata.¬†

Per l’attaccante francese si tratta della prima rete in Champions League con la maglia rossonera in sei partite.

The post Milan Dinamo Zagabria 1-0, primo goal di Giroud in Champions con i rossoneri appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG