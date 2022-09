Sono queste le parole di Gianfelice Facchetti su Leggo dove scrive della sua felicità sulla vittoria dell’Inter.

Ecco le parole dette su Leggo, da Gianfelice Facchetti sulla prestazione dell’Inter in Champions League: “Servivano tre punti per dare linfa alla fiducia ritrovata nel finale contro il Torino, servivano per fare un passo nel girone e sono arrivati senza troppi affanni. Bene così, di questo abbiamo bisogno. Punti, gol, certezze. Un gol per tempo, il primo di Edin Dzeko e l’altro di Denzel Dumfries, la porta inviolata. La trasferta europea rafforza la convinzione per ritrovare la strada in campionato dove nessuno corre.“

Sede Inter

Conclude così Gianfelice Facchetti: “Udine è dietro l’angolo e non sarà una passeggiata ma stiamo rimettendo fuori la testa. Archiviate le chiacchiere sul dualismo tra portieri, ne aspettiamo altrettante sul rinnovo di Skriniar, però la testa comincia a essere più leggera. Così le gambe e il gioco. Non è stato fatto ancora nulla e prove più dure ci attendono ma la scossa di sabato a san Siro ha rimesso in moto buone energie. Per coltivare ottimismo basta poco, leggere Viktoria accanto al nome Inter per esempio.“

