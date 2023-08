Il Milan è alla ricerca di un attaccante perché lascerà partire Lorenzo Colombo in questa sessione di mercato per permettergli di giocare con continuità

Il Milan è alla ricerca di un attaccante perché lascerà partire Lorenzo Colombo in questa sessione di mercato per permettergli di giocare con continuità.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i piani per l’attacco rossonero sarebbero riconducibili soltanto a due nomi: Borja del Chelsea ed Ekitike del Psg. Il piano B sarebbe Jovic, mentre non ci sarebbe al momento grandi conferme sull’interessamento per Azmoun.

