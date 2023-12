L’emergenza in difesa dovuta agli infortuni fa riflettere il Milan sull’ipotesi di un ritorno anticipato di Matteo Gabbia

Aveva lasciato il Milan in estate per trasferirsi in prestito al Villarreal ma adesso Matteo Gabbia potrebbe incredibilmente fare marcia indietro e tornare in anticipo dal prestito. Il club rossonero ci pensa, dopo i tanti infortuni che hanno coinvolto il reparto arretrato.

Stando a quanto riportato dal collega Manuele Baiocchini di Sky Sport, i rossoneri stanno facendo un tentativo per anticipare il rientro dal prestito del centrale già a gennaio.

