Ecco le probabili scelte di Pioli per l’amichevole che si terrà oggi alle 18 tra Milan e Ètoile du Sahel. Confermato Kalulu terzino?

Oggi alle 18 il Milan scenderà in campo in amichevole contro l’Ètoile du Sahel.

Come riportato da TMW, tra le possibili scelte di formazione di Pioli potrebbe esserci la riconferma di Kalulu come terzino destro come accaduto contro il Monza.

