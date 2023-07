Il capitano del Milan Femminile, Valentina Bergamaschi, si è espressa così in merito alla partecipazione delle rossonere alla The Women’s Cup

Intervenuto sui canali ufficiali del club rossonero, il capitano del Milan Femminile, Valentina Bergamaschi ha detto la sua sulla partecipazione delle rossonere alla prossima Women’s Cup che si terrà dal 23 al 26 agosto a Madrid.

LE PAROLE – «Siamo entusiaste di partecipare nuovamente alla The Women’s Cup, un’esperienza sportivamente di altissimo livello che ci permette di confrontarci con diverse filosofie di gioco e con Club di caratura internazionale. La sede di Madrid penso sia una bella opportunità per tutte le squadre coinvolte, così come lo è stato il territorio statunitense nella passata edizione. Non vediamo l’ora di scendere in campo e disputare le prime partite di questa stagione. Ci servirà subito per testare il nostro potenziale in attesa di riabbracciare anche le compagne impegnate nel Mondiale e la Serie A».

