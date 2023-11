Milan Fiorentina, buone notizie per Italiano: un big torna in gruppo, è recuperato per San Siro. Ecco le ultime verso la sfida di Serie A

Buone notizie per Vincenzo Italiano e per la sua Fiorentina in vista della sfida di sabato contro il Milan a San Siro. Nell’allenamento odierno, il tecnico viola ha riaccolto in gruppo Nikola Milenkovic, acciaccato dalle sfide della sua Serbia.

Il difensore ha svolto tutta la seduta di allenamento con la squadra ed è recuperato per la partita contro i rossoneri. Italiano non potrà però contare sullo squalificato Luca Ranieri e non ha ancora a sua disposizione gli altri due centrali difensivi, Martinez Quarta e Mina, che torneranno ad allenarsi in gruppo molto probabilmente da domani, così come Nico Gonzalez, dopo aver risposto alle convocazioni di Argentina e Colombia. Lo riferisce sportface.

