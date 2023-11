Domani sera il Milan affronterà la Fiorentina in campionato. Per l’11 titolare Pioli ha deciso: Krunic in panchina

Come riportato da Calciomercato.com il bosniaco non dovrebbe essere titolare con Pobega pronto a prendere il suo posto dal 1′

